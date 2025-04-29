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屏東第8家公設托嬰中心開幕 3年內預計再增18家

2025/4/29 13:57（4/29 14:11 更新）
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屏東縣第8家公共托育機構瑞光公設民營托嬰中心29日開幕，屏東縣長周春米（左5）出席並表示，將持續籌措經費、盤點現有閒置空間建置托嬰中心，讓家長更能放心生、安心養。中央社記者李卉婷攝 114年4月29日
屏東縣第8家公共托育機構瑞光公設民營托嬰中心29日開幕，屏東縣長周春米（左5）出席並表示，將持續籌措經費、盤點現有閒置空間建置托嬰中心，讓家長更能放心生、安心養。中央社記者李卉婷攝 114年4月29日
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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東縣第8家公共托育機構瑞光公設民營托嬰中心今天開幕，由8名托育人員照顧28名嬰幼兒；屏東縣社會處表示，至民國117年預計再增加18家，屆時全縣共可收托逾1100名嬰幼兒。

瑞光公設民營托嬰中心位在瑞光里社區活動中心，由屏東市公所提供場地，鄰近屏東演藝廳及屏東大學，周圍有樹林環繞，兼具文藝及寧靜清新氣息。由8名托育人員照顧28名0到2歲嬰幼兒，提供專業、優質、安全托育服務。

屏東縣長周春米今天出席開幕典禮，化身為「小米媽咪」，到托嬰中心陪伴嬰幼兒閱讀繪本，並吟唱暖心童謠，現場氣氛溫馨。

周春米會中表示，深感嬰幼兒家庭對於托育資源需求，持續籌措經費、盤點現有閒置空間，從人口密集的鄉鎮或偏鄉等地區優先建置，預計在今年6月及7月，分別有華山公設民營托嬰中心及里港公設民營托嬰中心開幕。

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屏東縣社會處表示，至117年，預計再增加18家公設托嬰中心，加上現有的8家，屆時全縣26家，共可收托逾1100名嬰幼兒；目前公共托育機構收費每月新台幣1萬2000元，家長還可申請每月7000元以上托育補助。

屏東縣政府表示，持續力推優質、平價及友善的公共托育服務，讓爸媽更能放心生、安心養，育兒路上有政府支持與陪伴，減輕經濟及照顧負擔，也讓幼兒健康快樂成長。（編輯：張雅淨）1140429

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