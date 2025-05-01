北市永康商圈10日起試辦假日漫步區 打造優質環境

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）為打造優質安全環境，台北市交通局今天宣布試辦「永康街人本城市假日漫步區」，自5月10日到6月10日每週六、日下午2時到晚上8時，禁止一般車輛進入。

國際知名度已打開的永康商圈，也獲得知名旅遊外國雜誌Time Out評選為「全球最酷街道」之一，假日人潮絡繹不絕。台北市交通局長謝銘鴻表示，現在要試辦的「永康街人本城市假日漫步區」，是希望打造成優質假日漫步體驗商圈。

交通局綜合規劃科科長黃皇嘉說明，為提供行人更安全的步行環境，試辦範圍將實施交通管制措施，北起信義路2段、南迄永康街14巷及31巷口、東起信義路2段198巷、西迄麗水街，會在十字路口安排員警，並有11、12名義交維持秩序，禁止一般車輛進入。

他說，也會降低對當地住戶的影響，採柔性交通管制方式，包含取得通行證的住戶汽機車、緊急救援車輛、住戶店家臨時通行需求，或是包含外送員、計程車接送等裝卸貨車輛等，則開放通行。

黃皇嘉補充，當地住戶約3000戶，目前已有接近1000戶向里長申請汽機車的通行證，車流管制旨在減少外來車流影響。

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搭配漫步區試辦1個月期間，交通局說，10日與永康里合作，在永康公園舉辦母親節活動，第2、3週也會舉辦市集活動。

此外，謝銘鴻說，以北市來說，北捷在捷運中山站商圈試辦過類似作法，目前在評估是否要正式執行；還有都市發展局辦理過西門、迪化徒步區。經查徒步區的設置需依據「台北市徒步區闢建及管理維護辦法」相關規定辦理，黃皇嘉說，若要正式執行，都須依據此辦法作業。（編輯：李亨山）1140501