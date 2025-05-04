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高市府拍交通號誌教學短片 讓民眾更清楚分辨

2025/5/4 14:19（5/4 14:31 更新）
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高雄市政府新聞局4日公布「號誌教學」短片，以擬人化方式，說明號誌所應遵循的行駛規則及注意事項。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月4日
高雄市政府新聞局4日公布「號誌教學」短片，以擬人化方式，說明號誌所應遵循的行駛規則及注意事項。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月4日
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高市府新聞局今天公布1支「號誌教學」短片，以擬人化方式，說明號誌所應遵循的行駛規則及注意事項，希望讓民眾更清楚分辨圓頭綠燈及箭頭綠燈，消除疑慮、安心轉彎。

短片中，駕駛行經路口看見圓頭綠燈，心中浮出「現在圓頭綠燈可以左轉嗎？」的疑問，這時由網紅Howard飾演的圓頭男孩出現，告訴駕駛「圓頭綠燈亮，可以左轉！」但也提醒要禮讓對向來車及行人。

下一個路口，駕駛又遇上另一個困境「箭頭燈」，這時由網紅Emily飾演的箭頭女孩出現，向駕駛說明「現在箭頭指向左邊，可以安全左轉！」更不忘提醒直行車須停車稍等。

新聞局發布新聞稿表示，根據道路交通標誌標線號誌設置規則，在無其他標誌、標線禁制或指示下，「圓形綠燈表示准許車輛直行或左、右轉」、「箭頭綠燈表示僅准許車輛依箭頭指示之方向行駛」。

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短片最後以「號誌小教室」的方式再次說明圓頭綠燈、箭頭綠燈的行駛規則及注意事項，並以「圓頭綠都能走，箭頭燈依指示」的簡短口訣，強化用路人的記憶並呼籲遵循燈號行駛。

新聞局表示，透過拍攝道安「號誌教學」短片，運用圓頭男孩、箭頭女孩的號誌擬人化方式，說明號誌所應遵循的行駛規則及注意事項，希望透過短片讓大家清楚分辨圓頭綠燈及箭頭綠燈，安心轉彎。（編輯：李淑華）1140504

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