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台中藍綠攜手爭取 盼國際室內自由車館落腳清水

2025/5/5 16:15（5/5 16:26 更新）
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民進黨立委蔡其昌（左2）及台中市議會議長張清照（左3）5日邀集相關單位會勘，爭取在清水區體四用地（牛埔運動公園）興建符合250公尺賽道的室內國際自由車館。（立委蔡其昌提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月5日
民進黨立委蔡其昌（左2）及台中市議會議長張清照（左3）5日邀集相關單位會勘，爭取在清水區體四用地（牛埔運動公園）興建符合250公尺賽道的室內國際自由車館。（立委蔡其昌提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月5日
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（中央社記者趙麗妍台中5日電）民進黨籍立委蔡其昌及國民黨籍台中市議長張清照今天舉辦現勘，爭取中央核定及補助在台中市清水區牛埔運動公園興建國際室內自由車館。台中市政府表示，中央若今年核定，設計及施工約5年可落成。

台灣自由車國際賽屢創佳績、產業蓬勃發展，蔡其昌、張清照今天邀集相關單位前往清水區牛埔運動公園會勘，爭取中央補助室內自由車館興建計畫，讓全國首座擁有250公尺標準賽道的國際自由車館落腳清水。

蔡其昌表示，海線地區有國際知名的自由車產業，也是自由車選手的重鎮，清水已有室外333公尺自由車場，但因已不符國際主流比賽的場館，希望中央補助地方政府興建符合國際主流比賽的250公尺室內場館，讓選手能有更完善的場地訓練、比賽。

張清照指出，台中的自行車產業很發達，自由車選手又常在賽事中奪魁，已成為台中代表性的產業與運動，中央研擬選址設置一座室內自由車場，台中市應是首選。

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台中市運動局長游志祥表示，台中有極高意願爭取，體四用地與鰲峰山現有的室外自由車木質賽道車場距離不遠，可規畫成「國際自由車運動園區」。

教育部次長張廖萬堅指出，台中是自由車產業非常重要的地方，自由車場國際化讓選手有好的競爭力是共同希望。中央地方財政收支劃分法修法，未來補助比例還在協調，今年8月運動部成立後，會針對此案進行討論，盼中央地方攜手共同打造國際級場館。（編輯：黃名璽）1140505

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