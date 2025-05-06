高雄高爾夫球場收回 市府施工滯洪池

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高市府將收回高雄高爾夫俱樂部土地規劃為公園，因應汛期來臨，水利局今天表示，基於公共安全，昨天已進場施工滯洪池，工區包括球道旁的蓄水池、練習場等，並管制車輛進出。

高雄高爾夫俱樂部因與市府租約屆滿，且遭查獲於水源區使用農藥，經市府聲請強制執行返還土地，未來預計規劃為結合休憩、生態永續與防洪用途的公園。

因應今年汛期，工務局公園處今天新聞稿表示，昨天已進場施工滯洪池，工區包括球道旁的蓄水池、練習場等，並管制車輛進出；此外，球場內有大批樹木植栽倒塌毀壞，部分球道及密林區迄仍堆置倒塌樹木，市府也將動用機具人員清除。

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工務局說明，高爾夫球場本為都市計畫公園用地，市府收回球場完成水保工程後，將開放一般市民休憩使用。該地將可結合雙湖公園、澄清湖風景區及圓山飯店周邊綠地，打造面積廣達433公頃的澄清湖大公園。

高雄市議會今天進行市政總質詢，有議員關切關高爾夫球場規劃，市長陳其邁說明，球場為市有財產，且需急迫解決水土保持、出流管制及農藥問題，後續將朝向水保滯洪與市民休憩使用為主。（編輯：吳素柔）1140506