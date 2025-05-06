加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新台幣貶1.35角 收30.28元
首頁 / 地方

羊隻拍賣價4個月跌32% 羊農求助盼推動國產識別

2025/5/6 15:57（5/6 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國產羊隻在今年1月至4月，均價從每公斤新台幣263元跌至179元，跌幅高達32%。民進黨立委鍾佳濱（中）接獲陳情，6日邀集農業部舉行「羊肉產銷調節及產地認證」說明會，中華民國養羊協會提出訴求，盼推動國產識別及救助措施，穩定拍賣價格。中央社記者李卉婷攝 114年5月6日
國產羊隻在今年1月至4月，均價從每公斤新台幣263元跌至179元，跌幅高達32%。民進黨立委鍾佳濱（中）接獲陳情，6日邀集農業部舉行「羊肉產銷調節及產地認證」說明會，中華民國養羊協會提出訴求，盼推動國產識別及救助措施，穩定拍賣價格。中央社記者李卉婷攝 114年5月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）中華民國養羊協會向立委鍾佳濱陳情指出，國產羊隻在今年1月至4月，均價從每公斤263元跌至179元，盼推動國產識別、屠宰羊隻凍存及救助措施，穩定拍賣市場價格。

民進黨立委鍾佳濱今天邀集農業部畜牧司長李宜謙、屏東縣政府農業處畜產科長蕭春輝，舉辦「羊肉產銷調節及產地認證」說明會，中華民國養羊協會理事長鐘承信、秘書長蘇瑞娟、常務理事陳燈傳及來自彰化、高雄與屏東的30多名羊農共同與會。

羊肉多以進口為大宗占市場9成、本土僅1成，國內養羊產地則以中北部為主，屏東養殖肉羊有103場、7874頭；乳羊12場、2433頭，分布於鹽埔、長治、恆春等鄉鎮。

鐘承信會中提及，統計民國109年至113年，國產羊隻拍賣行情5年平均價為每公斤新台幣263.61元，但114年以來羊隻拍賣價格持續下滑，1月平均價每公斤263元，4月平均價降至每公斤179元，跌幅高達32%，又加上飼料成本上升，導致羊隻賣出賠、不賣也賠。

中華民國養羊協會提出訴求，包含緊急屠宰羊隻凍存，穩定拍賣價格；研擬短期補貼或紓困方案；推動國產羊肉產品及羊乳的拓展計劃，提升內需市場；推廣本土羊肉識別標籤，避免市場魚目混珠。洪姓羊農提及，國產羊肉拍賣市場僅在彰化、雲林，期盼高雄能有場域辦理拍賣。

李宜謙會中表示，緊急屠宰羊隻凍存部分可馬上辦理，經費可回溯至今年1月1日；在紓困上，會大力協助轉介農業金庫等金融單位。

李宜謙說，會擴展羊肉市場，鎖定小家庭為單位，嘗試開發新產品，例如軟罐頭等。而在GGM羊乳標章、FGM國產羊肉標章的推廣上，也會持續辦理。

google news透過 Google News追蹤中央社

蕭春輝說明，為推廣羊肉產業，6月將農業物產館針對羊肉辦理推廣活動，同時也鼓勵羊農自創品牌，多方宣傳。

鍾佳濱強調，補助比例調整、加強推廣宣傳與識別標章部分，呼籲農業部要積極推動；至於南部是否能成立拍賣場，則由農業部針對需求來綜合評估。（編輯：李淑華）1140506

#屏東縣政府
#民進黨
#李宜謙
#農業部
#鍾佳濱
#農業部畜牧司
鍾佳濱
卓榮泰：電費漲造成物價波動 社會壓力比普發現金大藍委質疑陳抗活動不辦綠 張榮興：依事證滾動檢討
李宜謙
養雞協會反對台美雙邊零關稅 提2建議因應蛋價連3漲 農業部促產銷價差浮動且依區域調整
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：