世壯運自由車場地賽台中清水登場 警方維安演練

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）2025年世壯運17日登場，自由車場地賽18至22日在台中清水區自由車場舉辦；警方規劃安全維護演練，以模擬「入場安檢」、「賽場民眾糾紛」、「爆裂物處置」3情境，維護活動安全。

台中市警察局清水分局今天發布新聞稿表示，世壯運自由車場地賽項目，18至22日在台中清水區登場，為確保賽事期間治安、交通等安全維護，台中市警察局與清水分局今天規劃「自由車場館」安全維護狀況演練。

警方指出，摸擬「入場安檢」、「賽場民眾糾紛」、「爆裂物處置」3種情境進行，台中市刑事警察大隊科偵組、保安大隊等警力，以及刑事局中部打擊中心的防爆小組、中市警犬隊、台中市消防局等，共計80人參與演練。

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模擬爆裂物情境演練方面，模擬有人放置爆裂物，警方及警犬隊搜尋，以及民眾發現可疑包包報案；員警確認、安全疏散民眾並封鎖現場，警犬隊上場嗅出爆裂物，再由防爆小組將爆裂物移置安全處所，後續進行引爆。

警方表示，希望勤務人員熟悉流程及各種狀況處置應變，提升各單位整合能力，確保活動期間各項安全。（編輯：陳仁華）1140508