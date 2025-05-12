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民代憂泰林路封閉致交通黑暗期 新北：派義交疏導

2025/5/12 19:19（5/12 20:01 更新）
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新北市泰山區中港南路至新北大道間的泰林路二段13日中午起封閉，有議員憂恐釀交通黑暗期。地政局長汪禮國（中）12日列席議會答詢表示，已設告示並將派義交疏導。中央社記者王鴻國攝 114年5月12日
新北市泰山區中港南路至新北大道間的泰林路二段13日中午起封閉，有議員憂恐釀交通黑暗期。地政局長汪禮國（中）12日列席議會答詢表示，已設告示並將派義交疏導。中央社記者王鴻國攝 114年5月12日
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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市泰山區中港南路至新北大道間的泰林路二段，將於明天中午封閉並改以替代道路行駛。民代憂恐成為當地交通黑暗期。地政局長汪禮國表示，已設告示並將派義交疏導交通。

為因應新泰塭仔圳市地重劃區的交通路網重新規劃，並配合工程施作進度，新北市地政局公告自5月13日中午12時起，封閉泰林路二段，並啟用一旁新闢的替代道路。

國民黨議員宋明宗今天在議會進行業務質詢時表示，泰林路是新莊和泰山間重要交通要道，平時車流量大，許多通勤族騎機車到機捷泰山站搭車，擔心封路後可能造成當地交通黑暗期。

汪禮國表示，泰林路二段將進行地下3孔排水箱涵的施作，並由目前路寬15米拓寬為30米，必須封閉改道。再加上要搭配泰林橋的拓寬，還需配合泰林橋便橋搭建完工後才封橋施工，預估泰林路將封閉到明年底才會完工開放。

他表示，為避免明天中午封路造成交通打結，早在1個月前就在附近道路設置告示牌，同時也會透過網路及警廣進行宣導，還將安排義交進行2周交通疏導。

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宋明宗擔心早上騎機車停在停車場搭機捷上班的人，晚上下班後遇封路時將如何出入。汪禮國表示，在封路的過渡期，機車仍可出入，等到未來完整轉換到新停車場後，才會封閉舊停車場。

他表示，其於安全考量及使用者付費等考量，市府會在新機車停車場加裝監視器，而停車將按次計費，停車費率為每次新台幣10元。（編輯：林恕暉）1140512

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