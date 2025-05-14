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媒體人提3氣助罷免 林沛祥：守護基隆不辜負選民

2025/5/14 14:25（5/14 15:11 更新）
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罷免團體「基隆絕沛」14日邀請資深媒體人王瑞德（中）、林育卉（右2）助講，宣傳罷免國民黨立委林沛祥，高喊「大罷免、大成功」。中央社記者王朝鈺攝 114年5月14日
罷免團體「基隆絕沛」14日邀請資深媒體人王瑞德（中）、林育卉（右2）助講，宣傳罷免國民黨立委林沛祥，高喊「大罷免、大成功」。中央社記者王朝鈺攝 114年5月14日
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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）資深媒體人林育卉今天在基隆說，她要拜託基隆人3個「氣」，分別是生氣、爭氣、出一口氣，出面聯署罷免國民黨立委林沛祥。林沛祥說，他會站出來守護基隆，不辜負選民的選票。

林沛祥日前在節目說，罷免團體在基隆不受歡迎，他常比喻看到罷團就（像是）看到路邊失敗的塗鴉，或是路邊看到狗「吃壞肚子所出來的東西」，差不多就是這種感覺，罷團甚至還覺得得意，拿著大聲公喊罷免林沛祥，引起網友議論。

罷團「基隆絕沛」今天邀請資深媒體人王瑞德、林育卉宣講，林育卉說，她要拜託基隆人3個「氣」。首先要會「生氣」，基隆人讓林沛祥選上立委，林沛祥竟說投票給他的人是狗屎，還覺得罷團是社會邊緣人，甚至說基隆人很討厭罷團，認為看到罷團像是路邊畫壞的塗鴉，現在就是基隆人生氣的時候。

林育卉表示，第2個是基隆人要懂得「爭氣」。基隆市在前市長林右昌時代，大家看到基隆可以變好，她要拜託基隆人要爭氣，因為過去讓基隆變美好的那股力量不見了，現在這股力量則是糟蹋基隆的人，說基隆人是狗屎的人，大家要一起為基隆爭氣。

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林育卉指出，第3個氣則是基隆人要「出一口氣」，因為去年罷免基隆市長謝國樑已鎩羽而歸，相信許多基隆人覺得可惜，心中有一口氣難以抒發，這次罷免林沛祥給了基隆人機會，要幫基隆人爭一口氣，就是把林沛祥罷免掉。

林沛祥表示，基隆人在經歷過上次的謝國樑罷免案已經夠累了，需要喘息的空間，他會站出來，守護基隆這座城市，在國會替基隆市民爭取更多建設與資源，不辜負選民投下的每一張選票。（編輯：張銘坤）1140514

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