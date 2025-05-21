讓毛孩放電奔跑 高市梓官首座寵物活動區啟用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市梓官區首座專為寵物設計的活動空間「綠3寵物活動區」，日前完工啟用，空間設有獨木橋、波浪板等遊樂設施與大片草地及座椅區，可讓飼主與毛孩共度悠閒時光。

市府工務局公園處今天新聞稿表示，位於梓官蚵仔寮的「綠3寵物活動區」已正式啟用，這是梓官區首座專為寵物設計的活動空間，可讓毛孩盡情放電、奔跑。

公園處指出，「綠3寵物活動區」設置各種毛孩專屬設施，包括安全的獨木橋、波浪板等遊樂設施與大片草地，不僅能讓毛孩自在奔跑、互動，另外也規劃座椅區讓飼主歇腳、陪伴毛孩。

透過 Google News 追蹤中央社

公園處並提醒飼主，帶毛孩來玩耍時，活動區外仍需繫上牽繩，採取適當防護措施，確保彼此安全愉快的遊玩體驗，並共同維護環境整潔，隨手清理狗便。

此外，蚵仔寮漁港以新鮮漁獲著稱，也是烏魚子重要產地，周邊不僅有新鮮海產市場與小吃，還能近距離欣賞夕陽灑落海面美景，民眾帶毛孩到「綠3寵物活動區」玩，也可順遊蚵仔寮漁港。（編輯：吳素柔）1140521