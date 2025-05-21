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專訪／谷立言：無人機對台海和平至關重要 合作聚焦3領域
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南投首辦竹夢工場走動計畫 推廣竹工藝結合觀光

2025/5/21 16:37（5/21 16:41 更新）
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南投縣政府首次與竹山、鹿谷地區飯店與民宿合作，21日啟動振興竹產業的「行動竹夢工場走動計畫」，由竹工藝師免費教遊客從選擇原竹材到製作竹藝品，讓遊客接觸南投豐富的竹知識及文化、資源。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月21日
南投縣政府首次與竹山、鹿谷地區飯店與民宿合作，21日啟動振興竹產業的「行動竹夢工場走動計畫」，由竹工藝師免費教遊客從選擇原竹材到製作竹藝品，讓遊客接觸南投豐富的竹知識及文化、資源。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月21日
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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）推廣竹工藝，南投縣政府首次與竹山、鹿谷地區飯店與民宿合作，透過巡迴車載運竹材到定點，由竹工藝師免費教遊客從選擇原竹材到製作竹藝品，讓遊客接觸南投的竹知識及文化。

縣府今天舉辦振興竹產業「行動竹夢工場走動計畫」啟動記者會，規劃6月11日到12月10日在杉林溪森林生態渡假園區、明山森林會館、溪頭米堤大飯店及竹山鎮、鹿谷鄉民宿，巡迴舉辦原竹材創作免費體驗活動，每場2到4小時，讓遊客度假同時感受孟宗竹療癒手作。

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南投縣副縣長王瑞德出席表示，竹山、鹿谷地區孟宗竹栽植面積大，過去以冬筍、鷹架、蚵架、竹工藝品為發展重點，隨著竹材利用率下降、經營成本提高、產業外移等因素，竹產業沒落，縣府為促進竹林資源永續經營，將傳統產業轉型為兼具觀光休閒、教育傳承等特色，今年首次以巡迴車深入民宿及飯店供遊客體驗。

南投縣鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興說，走動計畫以2輛貨車、4名竹工藝師，載運50支原竹材到定點推廣竹材製作工藝，引導遊客從選擇原竹材到協助打造個人竹藝品，過程可學習竹材特性、保存技巧、固碳效果，是很好的聯合國永續發展目標（SDGs）落實行動。（編輯：陳清芳）1140521

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