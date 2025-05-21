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嘉義市府：政院減列補助款17.1億 勢必衝擊財政

2025/5/21 17:21（5/21 17:26 更新）
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嘉義市政府20日接獲行政院通知114年度一般性補助款刪減新台幣17億1200萬元，市長黃敏惠（中）開會因應，籲中央應恢復原核定數，並如期撥付，維護民眾權益。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年5月21日
嘉義市政府20日接獲行政院通知114年度一般性補助款刪減新台幣17億1200萬元，市長黃敏惠（中）開會因應，籲中央應恢復原核定數，並如期撥付，維護民眾權益。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年5月21日
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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義市政府今天表示，市府昨接獲行政院通知114年度一般性補助款刪減新台幣17億1200萬元，勢必衝擊財政，市長黃敏惠籲中央應恢復原核定數，並如期撥付，維護民眾權益。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，市府昨天突接獲行政院通知，114年度中央對嘉義市原編列62億7100萬元一般性補助款將大幅減列，刪減金額達17億1200萬元，若加上統籌分配稅款預估短撥，嘉義市將面臨高達30億元財政缺口，勢必影響政務推動。

嘉義市政府表示，一般性補助款是地方政府社福、教育及基本設施等支出的重要財源。行政院無預警核定一般性補助款的短撥，地方面臨財源斷鏈，財務調度將更形困難，勢必會嚴重影響政務推動。

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黃敏惠指出，這次中央突然刪減17億1200萬元的一般性補助款，於日前已先召開應變會議，指示市府各單位審慎因應，務必保障市府同仁、照顧弱勢族群及市民權益，尤其是攸關社會福利政策及教育預算，市府必須竭盡所能，全力落實原編預算執行，確保各項服務不中斷。

黃敏惠也呼籲中央應信守承諾，盡速恢復原核定數，並如期撥付，維護民眾權益。（編輯：李淑華）1140521

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