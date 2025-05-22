嘉大推雪糕冰品 醬油黑豆雪糕顛覆傳統口味

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義大學員生消費合作社今天在蘭潭校區發表大學LOGO聯名冰品「Mr.酷x嘉義大學雪糕」，包含結合嘉大自製醬油與蜜黑豆的「醬油黑豆雪糕」，鹹甜交織，顛覆傳統冰品口味。

國立嘉義大學發布新聞稿指出，「Mr.酷x嘉義大學雪糕」系列，由嘉大攜手忠鴻興食品有限公司共同研發，創新推出「厚乳雪糕」、「酪梨布丁雪糕」、「木瓜布丁雪糕」，以及結合嘉大自製醬油與蜜黑豆的「醬油黑豆雪糕」。

嘉大校長林翰謙致詞表示，這次透過食品量化技術，整合嘉大鮮乳、醬油與在地農產資源，成功推出代表健康、創新與永續的嘉大良品，進一步推向全國通路，讓消費者在日常生活中就能品味嘉大的專業與用心。

擔任研發指導的食品科學系副教授張文昌指出，研發冰品的初衷，不僅是追求風味創新，更希望讓在地農產以更多元方式進入市場，實現農業永續與生活結合的價值。

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嘉大表示，今天發表會也同步推出主打健康訴求的「無糖薄鹽醬油」與「柚子果肉冰球」等新品，「無糖薄鹽醬油」鹽分低於11.5%、無添加糖，為健康飲食族群提供新選擇；「柚子果肉冰球」採用自動化削皮取肉技術，無任何添加、果肉飽滿，搭配飲品清爽可口。

嘉義大學雪糕系列冰品已正式於全台家樂福量販店上架，民眾也可至嘉大員生消費合作社選購雪糕系列、「柚子果肉冰球」、「無糖薄鹽醬油」等良品。（編輯：李亨山）1140522