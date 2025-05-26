南投外運垃圾含資收物竟有iPad遭退運 加嚴破袋稽查

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣垃圾依賴外縣市焚化，南投市運往焚化廠垃圾夾雜過多資收物遭退運，隊員花費90分鐘從19噸垃圾清出20公斤資收物，甚至有iPad；市公所即起加嚴破袋稽查，混入資收品將拒收。

南投縣無垃圾焚化爐，須依賴外縣市意願協助處理，目前全縣堆積27萬公噸垃圾，縣府推動垃圾處理再生能源中心遇阻力；南投市運往苗栗焚化廠處理生活垃圾，因夾雜過多資源回收物遭全車退運，急派清潔隊員在掩埋場二次分類，清出約20公斤資收物，甚至有iPad。

南投市公所今天指出，動員近30名隊員花費90分鐘破袋篩分，從約19公噸垃圾清出約20公斤資收物，包含iPad、電池、冰霸杯、計算機、消防水管、碳粉匣、鐵鋁罐、玻璃瓶、塑膠瓶等焚化廠無法處理物品及資收物，這些物品應回收，卻丟入一般垃圾，違反焚化爐進廠規定。

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市公所指出，電池、3C產品等含鋰電池或可燃成分物品，運送、貯存、焚化過程引發火災或爆炸將對運送車輛、掩埋場或焚化廠設備與人員造成嚴重威脅，請市民務必做好垃圾、廚餘、資收物分類，尤其電池、碳粉匣、電子產品、高壓氣瓶、玻璃類等是重點回收物。

市公所表示，為防止再有類似事件，即起加嚴垃圾破袋稽查，除既有沿線隨機破袋，也針對定時定點、社區大樓子車安排專人逐袋檢查，若查獲混入不可燃、不適燃、資收物將拒收；持續透過宣導與稽查併行強化源頭管理，讓垃圾分類成為市民生活一部分。（編輯：陳仁華）1140526