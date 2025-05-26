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議員籲速公布晴空匯火災報告 竹市府：已報內政部

2025/5/26 17:45（5/26 18:31 更新）
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時代力量新竹市議會黨團26日召開記者會，黨籍議員蔡惠婷（左2）、廖子齊（左1）、林彥甫（右2）出席，針對新竹市「晴空匯」社區大樓去年5月26日發生火警，造成2名消防員殉職悲劇，要求新竹市政府公布行政調查報告，並持續推動消防公安制度改革，避免悲劇重演。（時代力量提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年5月26日
時代力量新竹市議會黨團26日召開記者會，黨籍議員蔡惠婷（左2）、廖子齊（左1）、林彥甫（右2）出席，針對新竹市「晴空匯」社區大樓去年5月26日發生火警，造成2名消防員殉職悲劇，要求新竹市政府公布行政調查報告，並持續推動消防公安制度改革，避免悲劇重演。（時代力量提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年5月26日
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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）時代力量新竹市議會黨團今天表示，竹市晴空匯去年5月26日發生火警造成2名消防員殉職滿1年，竹市府卻卸責仍未公布調查報告。市府說，已完成火災報告並呈報內政部災調會。

時代力量新竹市議會黨團今天召開記者會，黨籍議員蔡惠婷、廖子齊、林彥甫出席，針對新竹市「晴空匯」社區大樓於去年5月26日發生火警，造成2名消防員殉職悲劇，要求市府儘速公布行政調查報告，並持續推動消防公安制度改革，避免悲劇重演。

廖子齊說，晴空匯火災案後，她要求市府要成立獨立行政調查小組、啟動消防員長期健康追蹤、修正消防災害應變SOP（標準作業程序），但是1年過去，市府卻無落實。

廖子齊表示，竹市府至今未公布行政調查報告，連最基本的救災時序、無線電譯文、殉職位置圖都未完整對外說明，這並非中央責任，而是地方政府應主動承擔的改革契機，市府卻選擇推諉卸責，令人痛心。

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對此，新竹市政府消防局透過文字表示，已依規定於113年7月26日完成火災報告，並呈報內政部災調會，報告記錄搶救過程、搶救持續時間。

消防局說，報告內容包含初步起火原因、無線電譯文，以及建築物與消防安全設備的整體概況，與改善策進作為。（編輯：李錫璋）1140526

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