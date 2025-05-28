加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

旗津風箏節7/26擴大舉辦 觀光效益估上億元

2025/5/28 16:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄「旗津風箏節」每年吸引數萬人潮，今年爭取中央補助新台幣240萬元，活動將擴大舉辦，除了風箏節，還有氣墊水樂園，將於7月26日起登場，預估可創造逾億元觀光效益。

旗津風箏節自2022年首辦以來，憑藉大型風箏展演與海岸風情，每年吸引數萬人潮。民進黨高市立委賴瑞隆今天與交通部觀光署召開協調會議，順利爭取到新台幣240萬元補助，讓今年活動規模更盛大、豐富。

賴瑞隆會後新聞稿表示，今年風箏節活動將於7月26、27日與8月2、3日共4天，氣墊水樂園活動則從7月26、27日及8月2、3、9、10日共6天，預計可吸引超過16萬人次，創造逾1億元的觀光效益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

活動期間將邀請國內外專業風箏團隊帶來30公尺以上的巨型風箏與各式造型風箏展演，並設置6座以上大型戲水氣墊設施。夜晚還有夜光風箏展演、火舞表演在地美食、深度小旅行等活動，盼延長遊客停留時間。

賴瑞隆說，旗津有獨特的海岸魅力，是高雄寶貴的觀光資源，中央與地方攜手合作，透過優質活動和建設，持續為地方注入發展動能。交通部觀光署長周永暉也承諾，將全力支持高雄觀光推廣。（編輯：李淑華）1140528

賴瑞隆
高雄補助款遭刪減 綠營指藍白惡搞、藍營批情勒民進黨黃取榮、邱世元等5黨員涉共諜案 中評會決議開除黨籍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：