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議員建議停車第2小時以分鐘計費 盧秀燕：可研究

2025/5/29 16:57
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）民進黨台中市議員林祈烽今天質疑停車費比住宿費還貴，逾時1分鐘被以1小時120元收費，建議第2小時起，改以分鐘計費；台中市長盧秀燕表示，改分鐘計費議題可以進行研究。

台中市議會今天進行市政總質詢，林祈烽、鄭功進、施志昌等人質詢指出，台中市停車場時有「高收費、無上限、亂計費」等問題頻傳，市府長期放任不管，導致民眾不斷受害。

林祈烽表示，部分停車場例假日每小時收費高達新台幣120元，甚至無單日最高上限，最多1天可被收取2880元的高額費用，有民眾向他投訴「停車費比住宿還貴，這樣誰敢來台中玩？」

林祈烽說，台中市目前共有951處合法公有及民營停車場，其中民營停車場多達614處。由於「停車場法」僅要求民營業者提報停車費率予交通局備查，未強制規定得設每日最高上限，業者可依市場供需自行訂價，根本是變相放任業者漫天開價，掏空民眾荷包。

林祈烽表示，全台中市有近50個民營停車場每小時收費高達100元至120元，他要求交通局應有相關機制審查費率合理性，面對過高費率也應要求業者修正。

林祈烽以自身經驗舉例，他停車逾時1、2分鐘，就被以1小時計算，停了1小時1分鐘被收取240元。他建議，市府應率全國之先，研議修訂停車時間自第2小時起，將計費單位由現行每半小時或每小時，改為每分鐘計費，避免民眾被多收取不合理的停車費用。

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盧秀燕答詢表示，有關計費單位改分鐘計費部分，可以來研究看看。

交通局長葉昭甫補充，將加強稽查停車場收費情形，對於未登記合法的停車場，也將輔導納入管理。（編輯：吳素柔）1140529

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