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南投失智長輩化身一日超商店長 促社交活化認知

2025/5/29 17:24
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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）竹山秀傳醫院失智症照護據點今天安排10名失智長輩擔任一日超商店長，獲許多來店客人熱烈迴響，並對失智症有更多理解與尊重，院方表示，盼透過活動促進長輩社交與認知活化。

提升失智長輩生活參與、自我認同，竹山秀傳醫院失智症照護據點「山崇樂智學堂」今天舉辦「一日店長體驗活動」，攜手統一超商竹山鎮社寮門市，讓10名失智長輩穿上制服化身親切熱情店長、參與店務運作，除是一次社區教育行動，更促進長輩社交與認知活化。

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竹山秀傳醫院發布新聞稿表示，長輩在工作人員及志工陪同下，興奮學習補貨、整理貨架、貼商品標示、問候顧客等任務，雖然動作略顯生疏，但每個人臉上洋溢成就感與笑容；一名參與的長輩開心說：「我年輕時也做過生意，今天又像回到當老闆的時候。」

竹山秀傳醫院表示，失智症是進行性退化疾病，不同類型初期表現和病程速度有所不同，但透過生活習慣調整，或可延緩發病和惡化速度；山崇樂智學堂有專業師資規劃健康課程，並提供遠距照護生理量測、失智共同照顧中心諮詢服務等，盼全方面照護長者。（編輯：張銘坤）1140529

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