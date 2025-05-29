立康養生入選國際亮點觀光工廠 苗縣首家獲表揚

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣頭份市立康健康養生觀光工廠今年獲選經濟部「國際亮點觀光工廠」，是縣內首家入選，縣長鍾東錦今天頒獎表揚，肯定為在地產業注入活力，展現國際競爭力。

苗栗縣政府工商發展處表示，經濟部為推動觀光產業升級及觀光工廠國際化，遴選經營績效優良、特色鮮明，並具備接待國際遊客設施與能力的優質廠商，授予「國際亮點觀光工廠」，目前全台158家觀光工廠，僅14家獲此殊榮。

工商發展處指出，苗栗縣目前共有6家觀光工廠，分別為「立康健康養生觀光工廠」、「台鹽通霄觀光園區」、「冠軍綠概念館」、「四方鮮乳酪故事館」、「竹南啤酒觀光工廠」及「雅聞七里香玫瑰森林」；其中，立康是縣內首家榮獲國際亮點觀光工廠的業者。

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縣長鍾東錦今天在縣府頒發獎狀表揚立康健康養生觀光工廠董事長鄭育修，肯定立康彰顯產業特色，讓國際看見苗栗企業的實力。

鄭育修表示，觀光工廠自103年設立以來，透過生物科技製程參觀、真偽藥材辨識、中草藥植栽展示及草本DIY等，致力推廣健康養生與保健觀念，廠區並設有多語言展板、互動設備與解說系統，讓國內外遊客從視覺、聽覺、觸覺、嗅覺與味覺獲得全方位感官體驗，期盼繼續努力，將特色產品推廣到全世界，達到「愈在地、愈國際」的目標。（編輯：張銘坤）1140529