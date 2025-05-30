迎端午關懷弱勢 竹市姜寮福德宮、大遠百送粽

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（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）近年應景粽子食材調漲售價連漲，竹市姜寮福德宮今天有80名志工，現場包肉粽，共送1000顆給新竹地方弱勢民眾；另新竹大遠百募650顆肉粽，贈需關懷家庭也盼減其輕負擔。

今天清晨4時許，姜寮福德宮前廣場已展開包粽行動，近80名志工分工合作，從洗粽葉、炒香菇、到包粽綁繩，現場香氣四溢、氣氛熱絡。

姜寮福德宮主委戴文燦接受媒體訪問表示，今天現場有92歲郭姓奶奶與87歲彭姓爺爺加入包粽行列，藉此傳遞祝福，同時也共同包好1000顆粽子，分送給弱勢民眾，盼傳遞節慶溫暖。

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復興里長黃建廷表示，他一起參與備料，也感謝近80名志工辛勞，讓民眾吃到不只美味，更是愛心。

另外，新竹大遠百透過文字表示，落實企業社會責任推公益，今年已連續第6年與新竹市政府社會處合作「年節愛心捐贈」計畫，此次募集650顆愛心肉粽，送給竹市所需家庭；而近年粽子食材與售價上漲，盼透過送愛心肉粽行動，減輕弱勢家庭負擔。（編輯：林恕暉）1140530