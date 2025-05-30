搶攻端午連假商機 高雄業者推餐飲、住房優惠

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（中央社記者林巧璉高雄30日電）端午連假將至，高市各大飯店、百貨商場相繼推出限定禮盒、餐飲活動以及住房優惠。還有餐飲業者推出韓式燒肉雙用餐模式，同時滿足頂級燒肉、銅盤烤肉自助吧需求。

夢時代「高麗園PLUS」銅盤烤肉專門店在端午節前開幕，除了韓式小菜、銅盤烤肉、辣炒年糕等自助吧外；也有頂級吃到飽方案可選擇，食材包括澳洲M8-9等級和牛尖脊、美國Prime牛肩、松阪豬頸肉、小花枝、白蝦等食材，另外搭配石鍋拌飯、部隊鍋、韓式炸雞等韓式經典熟食。

高雄晶英國際行館推出3人同行1人免費住房專案，即日起至7月19日，在指定日期入住御典侶驛或御典雙驛，每晚僅需新台幣7776元，更附贈早餐及雲垂樓酒吧飲品外，平日至Ukai-tei Kaohsiung用餐可享85折。

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高雄福華大飯店也在6月推出28週年慶活動，推出「歡慶619一泊二食週年慶住房專案」，平日雙人入住尊爵主管房享優惠價4619元，並贈麗香苑豐富自助早餐2客及迎賓飲料、Smile One精緻涮涮鍋雙人套餐；飯店內各品牌餐廳也推出限時優惠。

SKM Park Outlets高雄草衙館在端午期間規劃限定活動，瓦城／時時香推出端午節限定「粽心豐味禮盒」，包含多款特色粽品，加碼贈瓦城集團2128元美味饗樂券；「吳寶春自己做」即日起到6月2日推出「最出粽」端午節活動，2022人氣款「馬卡龍粽」復刻回歸。（編輯：方沛清）1140530