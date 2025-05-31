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專訪／法國出版「台灣的80字」 作者：台灣不會停止邁向美好
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北市6/1啟動戶外作業專案勞檢 預防熱疾病職災

2025/5/31 11:41（5/31 12:08 更新）
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台北市勞動局將啟動高溫戶外作業專案勞檢，針對營造工地、外送物流、道路維修等熱疾病高風險行業加強查核。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北31日電）為避免勞工出現中暑等職業災害，台北市勞動局表示，明天起啟動專案勞檢，針對營造工地、外送物流、道路維修等熱疾病高風險行業加強查核，督促雇主落實預防措施。

台北市勞動局今天透過新聞稿表示，隨著天氣逐漸炎熱，營造工地、外送物流、吊籠高空作業、舉牌及道路維修等行業，有許多戶外工作者須長時間曝曬在陽光下，是熱疾病的高風險族群。

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勞動局指出，為守護勞工身體健康，雇主應參照勞動部「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」妥善規劃預防措施，包含勞工作業環境是否設有遮蔭與通風、有無提供足量飲用水、是否依據氣溫調整工作時間與強度，並注意勞工作業前與作業中的身體狀況。

勞動局說明，明天起將啟動高氣溫戶外作業宣導及專案勞動檢查，檢視高風險行業雇主有無落實相關防護措施，並規劃應變機制、健康管理、教育宣導等必要配套，否則若因而導致職業災害發生，將依「職業安全衛生法」處新台幣3萬元至30萬元罰鍰。（編輯：龍柏安）1140531

#台北市勞動局
#勞動局
#勞動部
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