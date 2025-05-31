端午節傳統 梓官赤崁古井排隊取午時水

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（中央社記者林巧璉高雄31日電）今天是端午節，高市梓官區赤崁村落仍有取午時水習慣，當地赤西里里長劉英凱說，赤崁古井有300多年歷史，至今仍有活水，水質清澈，每到端午節排隊取水的水桶長達數10公尺。

劉英凱表示，赤崁古井離海岸僅50公尺的古井，至今還有活水，井中自然湧泉，水質清澈。為了維護遊客安全，目前井口外圍雖已設置欄杆，但透過手動水泵，民眾仍可汲取井水，別有一番樂趣。

高雄市農業局今天新聞稿表示，赤崁村落擁有典型農漁村生活型態風貌，自日治時期以來，赤崁即為梓官地區的三大舊聚落之一。為保有社區珍貴文化資產及農村社區風貌。

近年農業局向農業部農村水保署爭取補助經費，協助社區創造及修復許多熱門打卡景點，農業局表示，社區內現在有裝置藝術「赤崁藍曬圖」，夕陽景觀堤岸步道、巴洛克式洋樓、咾咕石厝、赤崁古井等，建議民眾趁著端午連假來場赤崁漁村懷舊之旅。

農業局表示，梓官區赤崁與赤西社區彼此緊鄰，擁有天然海岸景色，社區內更有多處洋樓、老宅聚落各具建築特色，並蘊含豐富的文化與歷史遺跡。其中最具歷史特色的「劉德波洋樓」，目前由社區共同打造為百年洋樓藝術館，不定期安排知名藝術家作品展覽。

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另外，當地大部分老宅建物牆面，是由許多大小不一的咾咕石石塊由基礎向上堆砌而成，但據當地耆老表示，咾咕石塊並非赤崁在地產物，而是來自柴山與半屏山，早期以人力開採，再用牛車將石塊通送到赤崁聚落，這些歷史古蹟，見證著赤崁村的繁衍與發展。

農業局長姚志旺表示，透過農業部農村水保署台南分署支持與協助，去年「赤崁藍晒圖」裝置藝術是由藝術家、在地青年、社區居民共同參與創作，結合了古厝的殘牆，延伸沿海地景地貌及文化歷史漁村故事等特色，營造出專屬在地藝術創作。預定6月14日下午1時起在赤崁藍曬圖前草地舉辦音樂市集，歡迎民眾參與。（編輯：方沛清）1140531