嘉縣龍舟賽選手海中爭冠 萬份蚵仔粥免費吃

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）嘉義縣端午龍舟競賽暨觀光行銷活動今天在東石漁人碼頭熱鬧登場，參賽48隻隊伍划破海水爭奪冠軍，吸引不少民眾到場觀賽，還可免費品嚐東石港先天宮提供的蚵仔粥。

嘉義縣龍舟賽今天在豔陽中登場，縣長翁章梁、副議長陳怡岳、縣議會祕書長李光耀、東石鄉長林俊雄及多名縣議員都到場為選手加油。表演賽延續往年傳統，由嘉義縣政府隊與縣議會隊同場競技，氣氛歡樂。

翁章梁接受媒體聯訪表示，東石龍舟賽已經來到第39屆，參賽與觀賽的人一年比一年多，中、南部很多縣市組隊來參加，還有在地學生與軍方一起共襄盛舉。

翁章梁說，這5、6年來東石人氣非常旺，除了縣府每年夏天在此舉辦的「海之夏」活動吸引數萬人潮，許多影視劇組都到東石取景；東石人也熱情歡迎大家來遊玩，這裡有候鳥、夕陽、鮮蚵，讓人流連忘返。

嘉縣龍舟競賽協辦單位東石港先天宮今天現煮萬份的蚵仔粥，免費供觀賽民眾享用；先天宮主委吳森源說，清明節後到中秋節是東石蚵產季，蚵仔鮮甜肥美，不吃可惜。

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縣府表示，先前氣象預測今天可能下大雨，沒想到卻是豔陽高照，非常適合比賽；許多選手第1次在海港裡划龍舟，覺得比在淡水中的龍舟賽更刺激。

縣府指出，嘉義縣龍舟賽邁入第39屆，48隊參賽較去年增加6隊，台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東皆有隊伍報名，賽事總獎金新台幣67萬元。（編輯：龍柏安）1140531