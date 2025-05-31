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端午連假出遊趣 台南景點人潮滿滿

2025/5/31 17:29（5/31 18:01 更新）
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端午節連假來到第2天，台南市31日豔陽高照，各處古蹟景點、風景區及美食街都可見不少遊客人潮。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月31日
端午節連假來到第2天，台南市31日豔陽高照，各處古蹟景點、風景區及美食街都可見不少遊客人潮。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月31日
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（中央社記者張榮祥台南31日電）今天是端午節連假第2天，台南市豔陽高照，古蹟景點、風景區及美食街湧進大批遊客，一連5天的國際龍舟錦標賽，也將於晚間在台南運河迎來決賽高潮。

端午連假第2天，台南各景點人潮滿滿，國華海安商圈「2025虎翔市集x粽夏祭典」、小西門商圈「端午創粽趴」等活動更吸引大批遊客，赤崁樓、孔廟、延平郡王祠等歷史場域，也安排文藝展演和導覽解說。

台南市政府今天統計，國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓周邊、水交社及市立圖書館新總館一帶，連假第2天上午逾7萬人次到訪；安平、鹽水、新化及菁寮等老街市集，也吸引超過1萬人採購粽葉香料與地方特色商品。

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將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、台江國家公園、漁光島及黃金海岸、關子嶺風景區、虎頭埤風景區、隆田文化資產教育園區、梅嶺風景區、烏山頭水庫風景區、奇美博物館、台灣歷史博物館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、台南市美術館等，共逾1萬人次走訪參觀。

此外，市府配合客家電視台年度大戲「星空下的黑潮島嶼」，規劃導覽參訪拍攝地之一的岸內影視基地，將戲劇魅力延伸到現實，反應熱烈。（編輯：吳素柔）1140531

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