新北綠竹筍評鑑百人參賽 新店農友陳全福奪冠

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市政府農業局今天舉辦新北筍王爭霸戰，共有16區100名農友參賽，經評審委員評選後，由新店區綠竹筍栽培達人陳全福奪冠成新北筍王。

農業局今天在市府6樓大禮堂舉辦新北筍王爭霸戰，進行綠竹筍市級評鑑，共有16區100名農友參賽，參賽農友將當天採收的鮮筍送至會場，經過外觀、色澤、柔嫩度及糖度等一系列項目嚴格評比。

農業局表示，新北市是全國綠竹筍最大產區，為提升綠竹筍產業競爭力，促進產業發展，先後辦理區級及市級評鑑比賽。今天市級評鑑由新店區農友陳全福獲最高分，獲選筍王，另有「甜筍王」稱號由泰山區農友唐德輔獲選。

農業局表示，31歲青農陳全福是113年新北「甜筍王」陳能恭的兒子，一家人從祖母開始，已種植綠竹筍近40年，陳全福7年前回到新店與父母一同種筍，得知獲選「筍王」後，對評審們的肯定表示感謝。

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農業局表示，新北綠竹筍不論品質或口感享譽全台，特別推動「農業健康市/式」政策，提供優質又健康的綠竹筍，今年合作餐廳據點跨域全台，除了北部民眾外，遠在高雄的民眾也可吃到最道地的新北綠竹筍。

農業局表示，為了方便上班族，已整合各農會電商平台，可讓民眾採購好吃的新北綠竹筍並直接宅配到家。想要自己挑選的民眾也不用擔心，將於6月28日、29日在台北希望廣場辦理展售會，歡迎想品嚐頂級好筍的民眾到場採購。（編輯：李亨山）1140603