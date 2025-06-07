加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
立委罷免案首波成案 中選會最快20日審定
首頁 / 地方

暑假嘉義親子鐵道之旅 推限定蒸汽火車遊程

2025/6/7 15:36（6/7 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣文化觀光局今年暑假舉辦「嘉義親子鐵道旅遊」，7日在阿里山國家森林遊樂區阿里山火車站舉行宣傳記者會，縣長翁章梁（右2）、民進黨立委陳冠廷（中）等出席，為活動揭幕。（嘉義縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月7日
嘉義縣文化觀光局今年暑假舉辦「嘉義親子鐵道旅遊」，7日在阿里山國家森林遊樂區阿里山火車站舉行宣傳記者會，縣長翁章梁（右2）、民進黨立委陳冠廷（中）等出席，為活動揭幕。（嘉義縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義縣文化觀光局今年暑假舉辦「嘉義親子鐵道旅遊」，推出限定14趟阿里山蒸汽火車頭體驗行程，百歲蒸汽火車頭搭配福森號、栩悅號及檜木列車車廂，要帶給遊客豐富的夏日森旅行。

「嘉義親子鐵道旅遊」宣傳記者會今天在阿里山國家森林遊樂區阿里山火車站舉行，嘉義縣街舞培訓代表隊帶來青春洋溢的開場演出後，縣長翁章梁、民進黨立委陳冠廷、林業署嘉義分署分署長李定忠等人為活動揭幕。

翁章梁致詞說，下個月就是暑假，非常推薦爸爸媽媽趁暑假帶小朋友一起到阿里山避暑，享受一下阿里山的美，體驗阿里山的小火車。

翁章梁表示，遊客來到阿里山，一定都會想要搭乘小火車感受鐵道風情。大家較為熟悉就是阿里山號的紅色小火車，但如果要搭到蒸汽火車頭就必須是特定節慶、賞櫻或賞楓季才有行駛，今年暑假文觀局特別跟林鐵處、雄獅旅遊合作，推出暑假限定蒸汽火車頭體驗行程，總共有14趟次，百歲蒸汽火車頭搭配福森號、栩悅號及檜木列車的車廂，帶給遊客更豐富的體驗價值。

文觀局指出，遊程設計共有14條，有2、3、4日遊，行程內規劃阿里山、沼平與祝山等經典車站搭乘體驗，更串聯多元親子體驗，遊客可依自己喜好安排，從今天起就線上開賣行程，前1000名報名成功者加贈紀念品，歡迎全台遊客把握機會上網訂購。

google news透過 Google News追蹤中央社

文觀局強調，遊程設計小小鐵道迷電子集章活動，串聯阿里山林鐵沿線17個車站，爸爸媽媽帶著小朋友就可用慢遊嘉義Line參加活動，完成3處電子集章就能獲得限量版「小小鐵道迷」電子證書，前1000名更限量印製紙本證書寄給小朋友留念。

「嘉義親子鐵道旅遊」即日起於雄獅旅遊上架販售，更多活動資訊歡迎至「慢遊嘉義」LINE官方帳號（https://lin.ee/p85nTGg）查詢。（編輯：謝雅竹）1140607

#翁章梁
#嘉義縣文化觀光局
#觀光局
#民進黨
#嘉義縣
#林業署
#蒸汽火車
嘉義縣文化觀光局今年暑假舉辦「嘉義親子鐵道旅遊」，推出限定14趟阿里山蒸汽火車頭體驗行程。（嘉義縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月7日
嘉義縣文化觀光局今年暑假舉辦「嘉義親子鐵道旅遊」，推出限定14趟阿里山蒸汽火車頭體驗行程。（嘉義縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 114年6月7日
嘉義縣文化觀光局與林鐵處、雄獅旅遊合作，推出暑假限定蒸汽火車頭體驗行程，共有14趟次，百歲蒸汽火車頭搭配福森號（圖）、栩悅號及檜木列車車廂，要帶給遊客豐富的夏日森旅行。中央社記者蔡智明攝 114年6月7日
嘉義縣文化觀光局與林鐵處、雄獅旅遊合作，推出暑假限定蒸汽火車頭體驗行程，共有14趟次，百歲蒸汽火車頭搭配福森號（圖）、栩悅號及檜木列車車廂，要帶給遊客豐富的夏日森旅行。中央社記者蔡智明攝 114年6月7日
翁章梁
中科院與中正大學簽MOU 打造無人機非紅供應鏈翁章梁：台積電嘉義先進封裝廠未受對等關稅波及 2028年量產
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：