南投教師聯合甄選 國中缺額220搶25競爭激烈

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）南投縣政府辦理114學年度教師聯合甄選，今天初試，共729人爭取141名缺額，其中國中教師逾10年未辦理一般科目甄選，因此報考者踴躍，共220人爭取25名教師缺額，錄取率約11%。

南投縣國民中小學暨附設幼兒園教師聯合甄選初試上午在南投國中登場，南投縣副縣長王瑞德、南投縣政府教育處長王淑玲等人前往關心考生。王瑞德說，今年甄選共729人報名，各類科教師開缺141名，整體錄取率約19%，其中幼兒園教師甄選開缺14名，共100人報考。

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王瑞德表示，國小教師甄選409人報考，開缺102名；另外，國中教師逾10年未辦理一般科目甄選，今年報考人數踴躍，共220人爭取25名教師缺額，包含7名數學教師、5名理化教師、3名資訊科技專長教師、特殊教育身心障礙類5名、特殊教育資賦優異類英文1名、特殊教育資賦優異類理化1名、專任輔導教師3名。

縣府教育處表示，今天幼兒園教師到考率73%、國小教師到考率62.84%、國中教師到考率63.18%；甄試第2階段6月21日在南投國小複試，分為口試及教學演示，預計27日放榜，7月1日在南投國小辦理公開介聘作業。（編輯：李淑華）1140608