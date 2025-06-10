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頒市長獎學生熱情公主抱 蔣萬安：非常新奇

2025/6/10 16:22（6/10 16:43 更新）
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（中央社記者楊淑閔台北10日電）台北市長蔣萬安在臉書發布被學生公主抱的照片，他今天說，第一次被公主抱非常新奇，當天是市長獎頒獎活動，他有請同學發揮創意，感覺一年比一年還激烈。

台北市議會今天持續市政總質詢，會前蔣萬安接受聯訪時，媒體關注他昨天在臉書發布日前頒發113學年度市長獎時被石牌國中徐同學公主抱的照片。

蔣萬安說，徐同學是角力選手，當他一上台，徐同學父親也脫下外衣露出選手服；當時聽到徐同學說「市長，公主抱」，還以為是由他抱學生，後來徐同學說「市長，我抱你」，於是他就跳上去，徐同學一把就把他抱起來。

他說，「我覺得非常有趣，因為這是我人生第一次被公主抱」，而且徐同學真的非常有力氣，抱他的時候進行拍照，完全沒有晃動，當下覺得非常新奇。

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蔣萬安表示，學生辛苦3年終於得到市長獎殊榮，他當天站了7個多小時，因為主角是同學，他非常願意多花一些時間，要擺任何姿勢，全力配合，不管是比讚、要抱他或比鬼臉，都盡量滿足同學。

蔣萬安笑說，接下來還有小學及高職的市長獎頒獎，也想請同學發揮創意，感覺有一年比一年激烈，他期待同學可以發揮創意。（編輯：蕭博文）1140610

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