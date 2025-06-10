挑戰自我 北竿國中小畢業生登上無人島領證書

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（中央社記者潘欣彤連江縣10日電）北竿鄉中山國中、塘岐國小今天依傳統舉辦鐵人三項體驗活動，畢業生們登上終點的芹壁村無人島「龜島」，並在師長與家長見證下領取登島證書，象徵挑戰自我，克服眼前困難。

連江縣立中山國中9年級、塘岐國小6年級畢業生各10人，今天下午在師長見證下，從中山國中出發，先騎自行車至坂里水庫的長陡坡，折返回到學校後，再沿著芹壁村旁道跑至上村，最後再到芹壁海灘，划獨木舟抵達龜島。

中山國中校長蕭建福告訴中央社記者，每年6月的鐵人三項為北竿鄉的畢業生持續近20年傳統，登上龜島則對學生來說，是領畢業證書前的必經過程。

今天北竿天氣艷陽高照，但龜島上並無道路與遮蔽，畢業生與家長只能沿著布滿青苔的溼滑礁岩，互相幫助扶持下，一步步爬上龜島頂端。一連串考驗體力的登島過程，多位學生告訴中央社，覺得很累但很有趣。家長王先生則說，上龜島不只考驗學生，更考驗家長體力。

學生登上龜島後，由2校校長分別頒發給每位畢業生登島紀念證書，學生們也把握機會，與家長在平常未對外開放的龜島上，拍下難得的紀念照片。

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蕭建福跟中央社記者說，該校為海洋教育重點校，鐵人三項是同學在校3年學習的總體檢。而北竿沒有高中，學生畢業後必須離家到其他島求學，故讓畢業生帶著學弟妹划船，與家長一起登島，象徵傳承外，更盼同學能親近海洋，認識家鄉。

塘岐國小校長陳功德告訴中央社記者，6年級生為了此次三鐵挑戰，已進行體能訓練與腳踏車騎乘練習。雖然孩子們無法自行划獨木舟，由中山國中同學協助，但龜島為北竿重要觀光地標，能夠登島領證書，證明同學們成功挑戰自我，克服困難，是珍貴的畢業禮物。（編輯：方沛清）1140610