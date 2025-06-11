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盧秀燕稱捍衛補助款 蔣萬安：北市與台中有共識

2025/6/11 15:47（6/11 16:53 更新）
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）針對地方補助款爭議，台中市長盧秀燕今天表示，不採取法律行動，對不起市民。台北市長蔣萬安對此指出，北市與台中等多縣市有共識，循法律途徑提訴願，爭取應有權益。

對於部分縣市針對行政院統刪地方一般性補助款提出行政訴願，盧秀燕今天表示，已指示各局處採取文書作業，若中央16日前未回心轉意，不採取法律行動，對不起市民。

蔣萬安下午出席台北市警察局「114年第33屆金吾獎頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪，記者詢問如何看盧秀燕相關說法。

對此，蔣萬安表示，台北市與台中等縣市都保持密切聯繫，也都有一致共識，對於中央這次違法刪減地方補助款，循法律途徑提出訴願，極力為市民爭取應有權益。

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針對後續相關法律時程安排，蔣萬安指出，有排定時程，已提出訴願，後續也有其他地方政府陸續提出，會循此途徑爭取權益。

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，蔣萬安4日與另外9個縣市首長或官員到行政院，象徵聯合提訴願。（編輯：戴光育）1140611

#台北市
#蔣萬安
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