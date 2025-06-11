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台中梨山賓館前蔣中正銅像擬遷移 盧秀燕盼打住

2025/6/11 13:04（6/11 13:46 更新）
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台中梨山賓館前蔣中正銅像因參山處改造裝置藝術擬遷往館內，台中市長盧秀燕11日在市議會答詢時表示，歷史就是歷史，呼籲回歸民意，將此案打住。（梨山賓館提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年6月11日
台中梨山賓館前蔣中正銅像因參山處改造裝置藝術擬遷往館內，台中市長盧秀燕11日在市議會答詢時表示，歷史就是歷史，呼籲回歸民意，將此案打住。（梨山賓館提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年6月11日
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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中梨山賓館前蔣中正銅像因參山處改造裝置藝術擬遷往館內，台中市長盧秀燕今天在市議會答詢時表示，歷史就是歷史，銅像要搬移，真的吃飽太閒，呼籲回歸民意，將此案打住。

觀光署參山國家風景區管理處將就梨山賓館前圓環進行改造裝置藝術，擬將矗立圓環近半世紀的蔣中正銅像遷移館內，國民黨原住民市議員古秀英今天在市議會市政總質詢中詢問盧秀燕針對此案的看法。

古秀英表示，大梨山地區交通做好，比綠美化更重要，更貼近民意，還有族人跟她說，祖靈生氣了，因為族人沒有意識形態，也不管任何黨派，但原住民有感恩的心，中橫公路是胼手胝足打出來的，沒有交通就沒有梨山風華。希望中央聽到基層心聲，才是貼近民意，關心原住民。

盧秀燕答詢指出，歷史就是歷史，中央說預算被砍光，連買衛生紙都沒有錢，卻有官員一再說要改路名、銅像要搬移，真的吃飽太閒，看來中央預算不但沒有不夠，反而「吃飽太閒」，一天到晚想這些有的沒的，呼籲回歸民意，做有用的事情，不要天天搞意識形態。她希望此案打住。

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參山處說明，梨山賓館前圓環將改造裝置藝術，參山處與當地人士討論後，擬將蔣中正銅像維護後，妥善移到梨山賓館文物陳列室供遊客參觀，也會製作導覽牌說明中橫開拓與銅像的歷史脈絡。

參山處表示，圓環裝置藝術改造工程完全以發展梨山觀光為出發點，之前有開說明會和梨山居民溝通說明，也獲得多數人同意，將再和大梨山居民溝通說明，聽取大家的意見。（編輯：李淑華）1140611

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