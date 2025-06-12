地方補助款遭刪 陳其邁：追加預算比訴願好

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）面對行政院統刪對地方的一般性補助款25%，高雄市長陳其邁今天說，追加預算是比提起訴願更好的方式，「就算訴願成功，經費沒增加仍會影響施政」。他也喊話立法院長韓國瑜能整合朝野意見。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發部分地方政府批評並提出訴願。陳其邁等綠營執政縣市首長昨天到行政院籲請儘速提出追加預算，及對地方補助應考量整體各縣市總財源成長率的公平性。

陳其邁今天出席記者會受訪談到昨天拜會行政院長卓榮泰時說，行政院全力支持地方所提追加預算訴求，「但解鈴還需繫鈴人，如果立法院不同意，那也是巧婦難為無米之炊。」

陳其邁說，行政院如果沒有充足的預算就沒辦法幫助地方政府，中央、地方都有許多業務要推動，「如果立法院把水龍頭關起來，那水就無法流向地方政府、中央部會」，這些影響不是只有南部，而是中部、北部都會受影響。

「如果用行政訴訟的方式，但一開始水源（經費）就不足就沒辦法分配到其他縣市。」陳其邁主張，預算要增加就要辦理追加預算，這是比訴願更好的方式，「即使訴願成功，所有部會施政也會受到影響，不可能只顧中央或只顧地方。」

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陳其邁說，要解決目前預算的爭議，朝野一定要協商，大家放下政黨爭議，立法院在審議追加預算時好好協議，如果哪個預算編列不合理就直接刪掉，而不是用統刪又沒有理由的方式，要其他局處自行調整。

陳其邁也喊話立法院長韓國瑜，「誠懇地希望韓院長能夠整合朝野意見，這不失對地方預算的補救方式。」（編輯：黃名璽）1140612