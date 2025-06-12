金門兵推臨災應變 低軌衛星通訊應對網路中斷

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（中央社記者吳玟嶸金門12日電）金門今天舉辦城鎮韌性演習，上午兵棋推演啟動低軌衛星通訊應對網路中斷情形、共軍入侵縣府首頁應對等，副縣長李文良說，在倡議兩岸和平友善交流同時，也應超前部署建構完善災害應變體制。

金門縣今天進行城鎮韌性演習，上午兵棋推演由副縣長李文良擔任指揮官，國科會副主委蘇振綱擔任上級指導官，兵棋推演以臨災應變機制為演練主軸，根據不同演練項目，指揮官與業務幕僚群就各情境分組討論、即時判斷分派業務單位作相關應處。

根據金門縣政府新聞資料，此次演習演練，包括遭敵特工駕駛自小客車蓄意撞倒中華電信光化交換箱，金門縣消防局立刻通報中華電信派員維修並啟動建置低軌衛星通訊，連接WIFI訊號以恢復網路連線通訊。

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想定情境也包含中共網軍入侵金門縣府網頁維護廠商，修改縣府首頁，綜合發展處立即登陸後台修改圖片，並請觀光處發佈新聞稿向民眾澄清。

李文良致詞指出，金門曾歷經古寧頭、大二膽、八二三等數場戰役，因此金門民眾最能感受戰爭導致人民流離失所，與生命財產所受到的危害；他說，在積極倡議兩岸和平友善交流的同時，也應超前部署、提前設算，建構金門完善的災害應變體制，回應人民對政府期待。（編輯：黃名璽）1140612