統刪補助款花蓮藍營批政治報復 綠營籲勿情勒選民

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮縣議會今天進行縣政總質詢，中央統刪地方補助款成焦點。藍營批評是中央懲罰花蓮人選出不聽話立委的報復手段；綠營回應，是國民黨立院總召傅崐萁在中央大砍預算，「不要情勒花蓮人」。

花蓮縣議會今天進行本會期最後一天總質詢，國民黨團發言人吳建志質詢時再度提到，民進黨為大罷免，行政院刪除各縣市一般性補助款，影響基層公務員薪資、教育、社福及基本公共建設等支出，質疑不符合民進黨的黨意，花蓮就沒有機會發展嗎？

吳建志點名民進黨籍花蓮縣議員張美慧、胡仁順、林則葹及無黨籍議員楊華美，在花蓮進行罷免傅崐萁的政治鬥爭，犧牲花蓮發展機會，要求出面道歉，終止綠色恐怖殘害花蓮。

會後，花蓮縣議會民進黨團召開記者會，黨團總召張美慧說，傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚這對夫妻在花蓮接力執政16年，拿了中央近2000億元預算，讓民眾有感的建設是日出大道、洗碗工廠、掛燈籠嗎？若用心在縣政，民調施政不滿意度就不會是全國第一名，呼籲傅氏夫妻不要再情勒花蓮縣民。

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林則葹、胡仁順則提到，一般性補助款減少的源頭正是傅崐萁，中央沒錢，地方補助款當然會被刪減，對花蓮縣府來說，113年累積的歲計賸餘47億元，用在一般性補助款減少的26億元還綽綽有餘，完全不影響花蓮縣府財政狀況。

吳建志回應指出，民進黨團的指控都是不實指控，是對花蓮建設成果的惡意抹煞，民進黨中央政府才是這一波補助款大砍的元兇，「是政治報復，用謠言罷免傅崐萁，懲罰花蓮人選出不聽話立委的手段」。（編輯：黃名璽）1140612