重癱國中生張羿珣畢業 黃敏惠：最動人的生命典範

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）嘉義市南興國中重度殘障生張羿珣須仰賴呼吸維持器，口叼「嘴控筆」寫字學習，去年獲總統教育獎，今天順利畢業，獲頒勤學獎，嘉義市長黃敏惠說，張羿珣是最動人的生命典範。

張羿珣小時候因意外造成頸部以下癱瘓，即使生活中有諸多不便，仍堅持天天到校上課，並用嘴叼「嘴控筆」寫字，認真完成每項作業，去年獲得總統教育獎，今天順利畢業。

南興國中校長柯博議指出，張羿珣在成長過程中面臨諸多困境，始終堅持就學、從不退縮，國中3年除了就醫以外不曾請假，且堅持參與所有科考，此次也有參與國中會考，預計就讀華南高商繼續學習。

柯博議表示，張羿珣努力不懈、積極進取的心值得表彰，因此今天畢業典禮上由市長黃敏惠頒贈「南興勤學獎」榮譽。

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黃敏惠以自身經驗鼓勵畢業生，不論面對順境或逆境，都要懷抱感恩、堅持信念，「哪怕跌倒了，也要勇敢站起來。只要不放棄，人生就一定會更好。」

黃敏惠也祝賀張羿珣順利畢業。她提到，張羿珣面對身體挑戰，卻始終不畏艱難、努力向前，是最動人的生命典範。（編輯：張雅淨）1140612