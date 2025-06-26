新北酒駕累犯3次以上 張貼區公所里辦公室公布欄

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（中央社記者趙敏雅新北26日電）新北市交通事件裁決處今天表示，除在網路公布酒駕、毒駕及拒測累犯名單外，也對累犯3次以上名單張貼各區公所、警察局各分局、派出所及里辦公室公布欄，希望達到警示與教育效果。

裁決處透過新聞稿指出，這次公布的酒駕及拒測累犯名單共31人，酒（毒）駕第2次有26人，第3次以上則有5人，其中男子蘇杜信酒駕累犯5次，新北市目前累計公布達1959人、2153人次。

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裁決處表示，為讓更多民眾能清楚了解酒駕行為所帶來的法律後果與社會責任，自6月起彙整新北市酒駕、毒駕及拒測累犯3次以上公告名單，張貼在民眾經常出入的各區公所、警察局各分局、派出所及里辦公室公布欄，希望能產生警惕效果，進而降低酒駕發生率。

裁決處呼籲，民眾切勿飲酒後駕車上路，不僅危害自身安全，更威脅他人生命財產，如有飲酒務可改搭計程車、洽詢代駕服務或尋求親友協助接送，也可搭乘大眾運輸，切勿抱持僥倖心態酒後駕車，共同守護安全的交通環境。（編輯：林恕暉）1140626