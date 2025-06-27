提高3項里鄰經費 蔣萬安：以實際行動表達支持

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）盼以實際行動支持並肯定里鄰長辛勞，台北市長蔣萬安今天宣布調增里鄰建設經費至新台幣35萬元、睦鄰互助活動補助至8萬元、鄰長交通補助至3萬元。民政局表示，最快明年實施。

台北市民政局今天舉行民政團隊資深及績優人員頒獎典禮，蔣萬安頒獎前致詞表示，里鄰長是市府團隊最重要、最接地氣、最關鍵的角色，代表市府深入城市每個角落，並第一線面對民眾、接獲陳情，做為向市府反映各項意見的橋梁。

蔣萬安向所有長期以來深入基層、服務市民的里鄰長表達由衷感謝，同時要特別感謝里鄰長背後默默支持的家人，因為往往「一人當選，全家服務」，非常不容易。

他說，深知里鄰長的辛勞，因此致力提升里鄰長的權益與待遇，要以實際行動表達對里鄰長的肯定與支持。

蔣萬安宣布，除了已調高的鄰長自強活動費用、鄰長意外保險費、基層人員出國費用，未來將提升里鄰建設經費，從30萬元調高至35萬元；睦鄰互助活動補助費從6萬元增加至8萬元；鄰長交通補助費從一年2萬4000元加碼至3萬元。

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蔣萬安表示，市民的事情大大小小、各式各樣，里鄰長承受的壓力不會比市長小，這些補助費用的調整，相較於里鄰長付出仍顯得微不足道，但希望藉此讓里鄰長能夠更無後顧之憂地協助市府推動各項民政工作。

民政局說明，3項里鄰經費的調整將以編列預算方式辦理，預計下個會期送入市議會審議，最快明年起實施。（編輯：方沛清）1140627