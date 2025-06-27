加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新台幣狂飆衝28元 央行踩煞車尾盤翻貶收29.18元
首頁 / 地方

推廣永續觀光 馬管處邀藝術家於北竿創作沙雕

2025/6/27 17:57（6/27 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
觀光署馬祖國家風景區管理處7月26日將在北竿馬鼻灣沙灘舉辦「淨灘築沙，守護馬鼻灣」活動，並邀請沙雕藝術家方智達首登馬祖快閃創作。圖為方智達在2023福隆沙雕藝術季的作品。（方智達提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年6月27日
觀光署馬祖國家風景區管理處7月26日將在北竿馬鼻灣沙灘舉辦「淨灘築沙，守護馬鼻灣」活動，並邀請沙雕藝術家方智達首登馬祖快閃創作。圖為方智達在2023福隆沙雕藝術季的作品。（方智達提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年6月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江縣27日電）馬管處今天指出，響應「向海致敬」推廣永續觀光，7月26日將於北竿馬鼻灣舉辦淨灘活動，邀請沙雕藝術家方智達快閃創作沙雕作品，淨灘撿拾的海洋廢棄物，會巧妙融入作品中。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，為響應行政院「向海致敬」政策，提升全民海洋環保意識，並推廣永續觀光，7月26日於北竿馬鼻灣沙灘舉辦「淨灘築沙，守護馬鼻灣」活動，民眾淨灘同時並參與沙雕創作，共同為馬祖海岸注入永續與希望的能量。

馬管處指出，活動融合「淨灘行動」與「快閃沙雕藝術」，以環境保護與藝術創作為雙軸，邀請沙雕藝術家方智達，首度於馬祖快閃沙雕創作。他將以馬祖獨有風情為靈感，並將淨灘時拾獲的海洋廢棄物巧妙融入沙雕作品之中，讓「垃圾」蛻變為充滿生命力的藝術品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

馬祖國家風景區管理處長洪志光透過新聞稿表示，馬祖擁有得天獨厚的海岸景觀，與豐富的海洋生態資源，但同時面臨海漂垃圾的威脅。希望透過淨灘與沙雕結合的形式，讓民眾以創意參與海洋保育，在行動中體會環境永續的重要。

馬管處強調，盼關心海洋環境的遊客、民眾、學生與在地居民共同參與。活動限額50名，可事先透過「ACCUPASS」平台報名，網址為：https://www.accupass.com/event/2506160129061961356988。當日亦開放現場報名。（編輯：林恕暉）1140627

#觀光署
#交通部
#行政院
#洪志光
#馬祖
#風景區管理處
向海致
海管處向海致敬東吉嶼淨灘 3天清近900公斤海漂垃圾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：