推廣永續觀光 馬管處邀藝術家於北竿創作沙雕

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（中央社記者潘欣彤連江縣27日電）馬管處今天指出，響應「向海致敬」推廣永續觀光，7月26日將於北竿馬鼻灣舉辦淨灘活動，邀請沙雕藝術家方智達快閃創作沙雕作品，淨灘撿拾的海洋廢棄物，會巧妙融入作品中。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，為響應行政院「向海致敬」政策，提升全民海洋環保意識，並推廣永續觀光，7月26日於北竿馬鼻灣沙灘舉辦「淨灘築沙，守護馬鼻灣」活動，民眾淨灘同時並參與沙雕創作，共同為馬祖海岸注入永續與希望的能量。

馬管處指出，活動融合「淨灘行動」與「快閃沙雕藝術」，以環境保護與藝術創作為雙軸，邀請沙雕藝術家方智達，首度於馬祖快閃沙雕創作。他將以馬祖獨有風情為靈感，並將淨灘時拾獲的海洋廢棄物巧妙融入沙雕作品之中，讓「垃圾」蛻變為充滿生命力的藝術品。

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馬祖國家風景區管理處長洪志光透過新聞稿表示，馬祖擁有得天獨厚的海岸景觀，與豐富的海洋生態資源，但同時面臨海漂垃圾的威脅。希望透過淨灘與沙雕結合的形式，讓民眾以創意參與海洋保育，在行動中體會環境永續的重要。

馬管處強調，盼關心海洋環境的遊客、民眾、學生與在地居民共同參與。活動限額50名，可事先透過「ACCUPASS」平台報名，網址為：https://www.accupass.com/event/2506160129061961356988。當日亦開放現場報名。（編輯：林恕暉）1140627