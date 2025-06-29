港湖盃3X3籃球賽開幕 蔣萬安：可從小培養選手

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）台北市港湖地區「港湖盃3X3籃球賽」今天舉辦開幕活動，台北市長蔣萬安致詞時表示，3X3籃球賽非常熱門，讓孩子參與可從小培養優秀的選手，並允諾明年再辦，一定把自己大兒子找來。

台北市港湖地區首次結合潮流文化與國際規格的3X3籃球賽事，於今天舉辦「港湖盃3X3籃球賽」開幕活動。

受邀致詞的蔣萬安說，這場球賽是在多校校長、企業攜手合作，籌備到執行超過1年，才能舉辦，而3X3籃球賽現在非常熱門，他自己平常也會在手機上看賽事，杭州亞運台灣隊也擊敗了南韓、卡達拿到金牌。

他進一步說，5月自己出席台灣首支冠上「台北」名號的3X3職業球隊「台北旺寶3X3職業籃球隊」成立記者會，見證這股風潮崛起，他相信讓孩子參與，可以從小培養優秀的選手。

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說著興起，蔣萬安分享他也愛打籃球的大兒子現況，他說，大兒子正值國二要升國三，已經181公分，是校隊，今年過年父子鬥牛，自己已經有點贏不過他了，因為他手長腳長的，還第一次蓋他火鍋，最後並被兒子嗆說：「爸爸，我是穿著拖鞋跟你比賽」。

他說，覺得今天很可惜，因為本來想找他大兒子來，如果明年活動繼續舉辦，「我一定叫我大兒子來」。（編輯：張銘坤）1140629