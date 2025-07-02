張淵翔延押罷團要求道歉 林沛祥：尊重司法

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）前基隆市民政處長張淵翔、前國民黨基隆市黨部主委吳國勝，涉非法利用個資助罷免，法院昨天裁定延押。罷團今天要求身兼黨部主委的國民黨立委林沛祥向國人道歉。林沛祥說，尊重司法偵辦。

罷免林沛祥案領銜人陳青逸今天受訪說，林沛祥身為國民黨基隆市黨部主委應向國人道歉，為何國民黨會容許這樣的事情發生，甚至涉入其中，他真的不希望戶政系統成為政治人物私下用來作為政治鬥爭的武器。

陳青逸表示，國民黨私下動用戶政系統，是否也是一種以無聲方式剝奪人民的參政權，因為國民黨未經同意，將人民（的個資）寫在提議書，即使是黨員，國民黨也不應未經同意，就將（個資）用來抄寫提議人名冊。

此外，陳青逸表示，針對林沛祥昨天說「不是大聲就會贏」，他想問，在何種情況下，才能與林沛祥針對公共政策好好辯論。

林沛祥表示，他還是以無罪推定為原則，一切尊重檢調司法偵辦。

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國民黨以「基隆市公共事務學會」名義，發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，檢調偵辦提議人名冊涉偽造文書案，經發動搜索、約談後，懷疑張淵翔涉非法用戶政系統查個資助罷免，檢察官陸續向法院聲押張淵翔、吳國勝獲准。

因羈押期2個月將至，檢察官分別於6月26日、6月27日，認定張淵翔、吳國勝仍有串證、滅證之虞，向法院聲請延押，法院昨天裁定2人延長羈押禁見2個月。（編輯：林恕暉）1140702