白潤音奇幻電影挑大梁 對2層樓高機械掏心掏肺

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奇幻電影「嗨！神獸」中演出靈魂人物小男孩的童星白潤音，不但和多名前輩飆戲，還得跟劇組特製2層樓高的「巨型堆高機」機器神獸對戲；拍攝時白潤音年僅8歲，得對著堆高機訴說心事。（甲上娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月21日

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）童星白潤音主演的奇幻電影「嗨！神獸」，故事取材於導演池家慶童年經歷，思索大人和孩子得如何面對死亡。拍攝時白潤音才年僅8歲，得和2層樓高的「機器神獸」掏心掏肺對戲。

斥資新台幣8000萬元打造的「嗨！神獸」，講述在漁村長大的小男孩阿吉，從小和爸爸、奶奶相依為命，漁夫爸爸告訴阿吉，當人類做惡夢，村子裡就會出現傳說中的神獸「食夢貘」把惡夢都吃掉，讓大家有個好眠，某個颱風夜後，爸爸卻再也沒有回來，阿吉決定尋找神獸，請祂吃掉爸爸不在的惡夢。

導演池家慶透露，電影源自童年經歷，幾年前父親去世，和父親關係很好的7歲表弟還很懵懂，當時大人都忙著處理後事，也沒有人去和小朋友說明。直到一個月後，表弟突然問起姨丈去哪裡，才發現當大人面對死亡時，都只是在處理事件，沒有處理人的心理上的感受。

這段往事讓池家慶有感而發，「所以我想拍一部講述大人和小孩如何面對死亡的故事，我爸離開後，我深切的感受到我們之間好像只剩下他留給我的回憶。」

睽違多年沒在台灣拍電影的楊采妮，在「嗨！神獸」飾演母親，現實生活中也為人母的楊采妮格外能夠同理孩子的感受，並透露是全程含著眼淚看完電影劇本，甚至只花一天就決定接演，心疼片中的小男孩阿吉必須面對生離死別。

楊采妮表示，「其實小孩子的感受是更直接的，比我們成年的人更簡單、更單純，如果我們不好好去注意他們的小小心靈，會造成以後長大很深遠的陰影。」

飾演片中靈魂人物小男孩的白潤音，不但和楊采妮、呂雪鳳、李李仁等前輩同台飆戲，還得跟劇組特製2層樓高的「巨型堆高機」機器神獸對戲。拍攝時白潤音年僅8歲，得對著堆高機訴說心事，當下還曾童言童語說：「這是我自己的遊戲。」

現在已是國中生的白潤音，回想演出過程笑說，開拍前導演告訴他要對不會講話的機械投入情感，還要同時想像真的有神獸出現，「雖然拍攝過程中都對著空氣自言自語，但現在想起來感覺自己就像在演超級英雄大片，而左右護法的大小神獸就像我的童年玩伴一樣。」

「嗨！神獸」將於明年2月1日大年初一全台上映。（編輯：張雅淨）1101221

童星白潤音（圖）在電影「嗨！神獸」中發揮超齡演技，與藝人楊采妮、呂雪鳳、李李仁等前輩同台飆戲。（甲上娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月21日