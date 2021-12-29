花20年尋找神話之鳥 梁皆得拍到頭破血流仍不放棄

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導演梁皆得耗時20年拍攝紀錄片「尋找神話之鳥」，透過記錄「黑嘴端鳳頭燕鷗」關注生態保育議題，過程中曾撞傷頭部，也曾因過敏導致全身發癢，但他仍堅持不願放棄夢想。中央社記者王心妤攝 110年12月29日

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（中央社記者王心妤台北29日電）「老鷹想飛」導演梁皆得因為一次底片曝光問題，意外發現被認為絕種的黑嘴端鳳頭燕鷗，他花20年追逐黑嘴端鳳頭燕鷗身影拍下「尋找神話之鳥」，就算曾被器材砸破頭仍不放棄。

梁皆得在彰化縣出生長大，在田野中生長的他從小就對鳥類特別感興趣，國中畢業後曾當木工和鳥類研究助理，從一開始只是對拍攝鳥類有興趣，到最後決定鑽研影片記錄下牠們的身影。他於2015年推出「老鷹想飛」紀錄片後獲得關注，由導演吳念真唸出旁白，揭露老鷹棲地被破壞，鳥類、人類與土地的關係。

梁皆得在「尋找神話之鳥」中橫跨6國並耗時20年拍攝，上映至今已獲得近200萬票房。他今天接受中央社記者專訪表示，拍攝最辛苦的除了要承受等待多天可能一無所獲的失落感，因為在野地拍攝，有時也會被不明蚊蟲叮咬，甚至曾因天氣太熱，全身過敏冒出蕁麻疹。

梁皆得透露，有次在馬來西亞拍攝，因為在泥灘地上走得太急，不慎被器材砸到頭破血流，為了不耽誤接下來幾天的拍攝，只簡單止血包紮就繼續上工。

梁皆得透露，之前曾經在海邊熬夜拍攝，吹了一整晚海風，卻在隔天突然頭痛，連休息也止不了疼痛，打開電腦甚至發現看不懂字，「因為我有高血壓，那天才緊急看醫生，醫生說不對勁，照X光才發現腦出血。」最後休養了3個月，身體才好轉一些，卻仍有副作用。

梁皆得表示，希望藉由紀錄片喚起更多人關注鳥類棲地、海洋廢棄物污染的議題，因為環境議題其實與人類相關。他也說「尋找神話之鳥」是首部曲，未來也將拍攝黑面琵鷺等候鳥。

「尋找神話之鳥」全台上映中。（編輯：張芷瑄）1101229