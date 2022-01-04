連晨翔「熱奶茶」被撕官腔面具 崩潰要求換掉自己

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電影「一杯熱奶茶的等待」由演員連晨翔（左）、吳子霏（右）主演，2人為了詮釋角色都花費苦心，連晨翔一度演出到想罷演，吳子霏則是開拍前1個月就練習用左手寫字畫畫。（双喜提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月4日

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（中央社記者王心妤台北4日電）電影「一杯熱奶茶的等待」由同名小說作者詹馥華執導，連晨翔與吳子霏主演。連晨翔在受訪時透露，因為導演一直希望能撕開他官腔的面具，一度讓他受不了，曾主動要求更換其他人演出。

連晨翔日前接受中央社記者訪問時表示，因為演出的角色黃子捷，外表是一個對任何事都毫不在乎的人，但背後其實有著沉重的人生。連晨翔說，要演出多層次的角色的確有壓力，連導演都認為他太過官腔，希望撕開他的面具。

連晨翔提到有次上表演課時，他有種「被脫掉面具」的赤裸感，無奈表示「不要再逼我了」。因為一直達不到導演的想像，讓他演到近乎崩潰，那時還曾對導演說：「要不要找別人演？我合約還妳，妳找別人。」

吳子霏則是一開始就被詹馥華鎖定演女主角，為了符合片中角色左撇子的設定，她開拍前就強迫自己用左手寫字和畫畫，因為動作太過自然，連導演都被說服。

「一杯熱奶茶的等待」目前已在全台上映。（編輯：屈享平）1110104