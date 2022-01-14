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伍佰歡慶54歲 6月自編自導自演搖滾歌劇

2022/1/14 16:54（1/14 17:06 更新）
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歌手伍佰（右2）以2008年與樂隊China Blue所發行專輯「太空彈」為概念發想，14日宣布6月將在台北流行音樂中心推出搖滾歌劇「成功之路」，伍佰更將自編自導自演。（太空彈劇團提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月14日
歌手伍佰（右2）以2008年與樂隊China Blue所發行專輯「太空彈」為概念發想，14日宣布6月將在台北流行音樂中心推出搖滾歌劇「成功之路」，伍佰更將自編自導自演。（太空彈劇團提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月14日
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（中央社記者王心妤台北14日電）歌手伍佰選在54歲生日的今天宣布將於6月在台北流行音樂中心舉辦「成功之路」搖滾歌劇。伍佰將自編自導自演，除了7首經典歌，他更特別創作出18首全新歌曲獻給樂迷。

對於和China Blue一起走了30年，伍佰感動表示，「團員每個人都很珍惜這個緣分及每個相處的時光，大家都只想玩音樂，所以練團時是大家最開心的時候，這也是伍佰&China Blue持續往前的動力。」對於生日願望，伍佰則說：「希望我們的音樂愈來愈有智慧。」

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伍佰此次與滾石唱片成立「太空彈劇團」，團名靈感來自於伍佰＆China Blue 2008發行的同名專輯，當時專輯故事設定在數百年後的2406年，一艘名為「太空彈」號船艦流浪到「泰坦星」的星際太空航程。伍佰將概念延伸變成2406年宅在家的主角，踏上成為搖滾巨星的旅程。

伍佰透露早在2020年中後就開始創作歌劇，他自創「錄廣播劇」的方式創作劇本，並將每一幕大綱寫下，接著把自己關在錄音室裡，一人分飾多角與空氣對話及完成樂器音效。（編輯：屈享平）1110114

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