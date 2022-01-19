以色列影展週末登場 聚焦疫後新連結

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（中央社記者王慶剛台北19日電）以色列影展將於本週末在光點華山電影館登場，以「新連結」為核心概念，將放映4部獲國際影展好評的以色列電影，讓更多台灣民眾透過電影更了解以色列文化。

活動由駐台北以色列經濟文化辦事處主辦、台北電影節合辦，將播放4部以色列電影。藉由片中角色關係的變化和重建，凸顯當前疫情對於人與人之間相處模式的影響，期待在一年之初帶給觀眾新的開始、新的連結。

以色列駐台代表柯思畢（Omer Caspi）透過新聞稿表示，「以色列影展：新連結」是駐台北以色列經濟文化辦事處首次主辦的影展，希望新的一年，透過電影的交流，將以色列的文化及民情介紹給台灣及外國觀眾，也讓在台灣的以色列社群能夠欣賞到故鄉的電影。

影展將放映的4部以色列電影，有3部是在台灣首映。開幕片由《前世金聲》（Golden Voices）打頭陣，劇情描述一對因電影相戀的猶太夫妻檔，長年替進口到蘇聯的西方電影配音，1990年鐵幕瓦解，他們決定遷回以色列，尋找用「聲音」謀生的方法，期許展開全新生活。

入選東京影展、提名2018以色列金像獎最佳影片等8項大獎的《父子心連線》（Laces），是一齣幽默風趣的溫情家庭喜劇，講述母親意外去世後，有特殊需求的兒子必須與他疏遠的年邁黑手父親共同生活，並重新學習如何照顧彼此。電影啟發自真實事件，片中演員葛里克曼（Doval'e Glickman）更憑本片獲得以色列電影學院獎（The Ophir Awards）最佳男配角。

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《天堂契約》（A Place in Heaven）講述一名無神論的以色列軍官與一名虔誠的廚師立下契約，軍官用他上天堂的席位，換來一頓美味的餐點，數十年後，當時的交易卻造成意想不到的後果。導演尤西．馬德莫尼（Yossi MADMONI）曾於日舞影展拿下最佳劇本獎，2013年再以本片參展多倫多影展。

壓軸放映的是入選坎城影展ACID單元、2018年台北電影節曾選映的《鷹架上的春風》（Scaffolding），改編自導演的自傳故事，描述一位有著聰慧心靈的17歲男孩，藍領父親只希望他認份繼承家業，直到文學課老師出現，原本乖戾的男孩學習沉澱，在迷惘中體驗到矛盾的父愛。（編輯：張均懋）1110119