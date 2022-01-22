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朴信惠崔泰俊結婚 甜蜜婚紗照曝光

2022/1/22 11:58（1/22 12:47 更新）
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韓國演員朴信惠（左起）與崔泰俊22日舉行婚禮，透過經紀公司公開婚紗照分享喜悅。（圖取自instagram.com/salt_ent）
韓國演員朴信惠（左起）與崔泰俊22日舉行婚禮，透過經紀公司公開婚紗照分享喜悅。（圖取自instagram.com/salt_ent）
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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）韓國演員朴信惠與交往4年多的演員男友崔泰俊今天舉行婚禮，上午透過經紀公司公開婚紗照，與粉絲分享新婚喜悅。

朴信惠與崔泰俊今天在首爾市江東區的一處教堂舉行非公開婚禮，僅邀請少數親友參加，必須持喜帖才能入場，並謝絕贈花禮物等。

朴信惠所屬經紀公司S.A.L.T娛樂今天透過社群網站公開兩人的婚紗照，穿著純白色婚紗的朴信惠與身著西裝、繫上領結的崔泰俊都露出燦爛的笑容，看起來相當幸福登對。

朴信惠（左起）與崔泰俊交往4年多，22日舉行婚禮，朴信惠已懷有身孕。（圖取自instagram.com/salt_ent）
朴信惠（左起）與崔泰俊交往4年多，22日舉行婚禮，朴信惠已懷有身孕。（圖取自instagram.com/salt_ent）

過去在韓劇「繼承者們」中飾演朴信惠母親的演員金美京，與兩人都是好友的演員裴正南，崔泰俊的造型師好友等，先前都在收到喜帖時於社群網站上發文傳達祝福。現活躍於戲劇活動的女團AOA成員雪炫、演員金汎今天也被媒體拍到出席朴信惠及崔泰俊婚禮。

先前曝光的喜帖上寫道，「主賜予我們名為『一天』的禮物，而我們現在有了想要一同一一拆開這些禮物的對象」，展現兩人希望與彼此長相廝守的心願。

朴信惠與崔泰俊在2017年5月傳出交往，但兩人聲稱只是朋友；戀情在2018年正式曝光，雙方隨後透過經紀公司承認在交往；兩人於去年11月公布婚訊，同時透露朴信惠已懷孕的喜訊。（編輯：馮昭）1110122

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