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李荷妮曝喜訊 與圈外企業家男友低調完婚

2021/12/21 14:53（12/21 16:03 更新）
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韓國演員李荷妮（圖）11月剛承認與圈外企業家男友的戀情，21日透過經紀公司宣布結婚喜訊。（圖取自instagram.com/honey_lee32）
韓國演員李荷妮（圖）11月剛承認與圈外企業家男友的戀情，21日透過經紀公司宣布結婚喜訊。（圖取自instagram.com/honey_lee32）
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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國演員李荷妮11月剛承認與圈外企業家男友的戀情，今天透過經紀公司宣布結婚喜訊，雖因COVID-19疫情未能舉辦結婚典禮，兩人今天在家人見證下成為一輩子的伴侶。

在電影「雞不可失」、韓劇「雙重人生」中以精湛演技獲得觀眾喜愛的李荷妮，11月傳出在雙重人生播畢後與男友飛往美國度假的消息，隨後承認戀情。

李荷妮所屬的經紀公司Saram娛樂今天發布聲明表示，李荷妮與珍貴的姻緣相遇後，基於對彼此的信賴與愛情，今天在首爾某處舉行只有家人參與的結婚立約儀式，約定成為一輩子的伴侶。

聲明中說明，由於李荷妮的對象為圈外人，請外界不要對他的身分有過多猜測。李荷妮未來也將展現更成熟的樣貌與演技，報答觀眾的關心與支持。

李荷妮在2020年宣布與愛情長跑7年多的演員尹啟相分手，今年11月初證實在熟人介紹下與圈外男友結緣，兩人在李荷妮拍攝雙重人生期間互相陪伴、發展為戀人關係。

現年38歲的李荷妮在2006年獲選為韓國小姐，2007年角逐環球小姐獲第4名佳績，之後從事演藝活動，曾參演電影「老千：神之手」、「兄弟」、「雞不可失」等。（編輯：郭中翰）1101221

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