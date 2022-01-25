布萊德利庫柏為「夜路」大尺度 裸身6小時逛片場

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（中央社記者王心妤台北25日電）男星布萊德利庫柏主演的電影「夜路」（Nightmare Alley）將上映，他談起片中一場與女星東妮克莉蒂的入浴戲時表示壓力很大，甚至透露當時為了拍攝，在片場全裸6個小時。

「夜路」由布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、魯妮瑪拉（Rooney Mara）等實力派演員主演，在美國上映後獲得好評，不只獲AFI美國電影學會年度十大佳片，也入圍有奧斯卡風向球之稱的「評論家選擇獎」最佳影片等8項大獎。

布萊德利庫柏曾在節目分享，為了演出「夜路」，情感和心靈都要和其他演員坦承以對。談起一幕和東妮克莉蒂（Toni Collette）的情慾入浴戲，布萊德利庫柏表示，「我對拍攝日記憶猶新，因必須在劇組圍觀下全裸6小時，還要和當天認識的克莉蒂對戲，壓力很大。」

片商今天釋出幕後花絮，導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）表示，「夜路」演員群是個美好的恩賜，集結史上最棒的演員群。凱特布蘭琪說：「知道是吉勒摩導演我就上鉤了，我對他的電影宇宙崇拜不已。最棒的是，一切都在摸索中，是令人興奮的表演。」

「夜路」28日全台上映。（編輯：張芷瑄）1110125