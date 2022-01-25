松下洸平熬10年演「最愛」翻紅 自揭險退演藝圈

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日本男星松下洸平因演出日劇「最愛」獲得矚目，他透露出道至今曾有多次想放棄的念頭，幸虧身邊工作人員的支持才能繼續努力。（CUBE. Inc. 提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月25日

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（中央社記者王心妤台北25日電）34歲日本男星松下洸平因演出日劇「最愛」獲矚目，他接受台灣媒體訪問表示，因出道10年都沒太出色表現，數度想放棄，幸虧有身邊工作人員的支持與鼓勵才能繼續努力。

松下洸平去年演出日劇「最愛」宮崎大輝一角，不只是搜查連續殺人案的警察，也與女星吉高由里子有多場對手戲，戲劇播出後，松下洸平的表現也引起觀眾討論。

松下洸平日前接受台灣媒體訪問，談起出道10年來的心路歷程，他坦言因為沒有太出色的表現，曾質疑自己是否不適合站在鎂光燈下，但真正要放棄時，卻總是有合作的導演或工作人員邀請他繼續演戲。

松下洸平表示，是因為身邊的人支持，才不會軟弱的說些垂頭喪氣的話，也因而有動力繼續努力，「我希望能報答他們，所以真的很感謝不放棄我、支持我的工作人員」。

松下洸平在劇中常有浪漫表現，但他透露私下其實是個「居家型宅男」，不只愛做家事和打掃，連西式或日式料理都很拿手，尤其喜歡用魚蝦和海鮮煮高湯做料理，而台灣團隊特別寄送沙茶醬與鳳梨酥給他，讓他也能在料理上嘗試新口味。

松下洸平表示，雖然還沒來過台灣，但希望有天能到神似「神隱少女」場景的九份走走，「希望疫情平息後可以去台灣吃吃美食，也測試看看在台灣有多少粉絲認識我」。

松下洸平迷你專輯「你」已在台灣發行；「最愛」全集已在KKTV、friDay影音上架，緯來日本台也將在下月播出。（編輯：陳仁華）1110125